Срок изготовления заказа зависит от сложности проекта, выбранных материалов и наличия нестандартных элементов. Обычно на выполнение работ уходит до 14 дней, сюда же входит доставка и сборка. Если на момент заказа в помещении еще на завершен ремонт, изготовление и установку мебели можно отложить к любой желаемой дате.