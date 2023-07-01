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  • Бесплатный 3D-дизайн и замер
  • Профессиональная сборка
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1. Выберите форму Вашей кухни

Прямая Угловая

Угловая Прямая

П-образная П-образная

С островом С островом

Кухни от производителя по выгодным ценам

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

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3D визуализация

Желаете увидеть свою кухню до заказа? Мы сделаем 3D визуалиацию с вашими параметрами.

Более 10 лет опыта

Даем гарантии при установке кухни нашего производства

Беспроцентная рассрочка

Ограничены в средствах? Не беда! Пользуйтесь любимой мебелью сейчас, платите потом!

Бесплатный замер

При условии заключения договора бесплатно замерим помещение и составим дизайн-проект.

Прямые кухни

Изготовление прямой кухни на заказ – 1-2 недели

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Угловые кухни

Изготовим для вас кухонный гарнитур любой сложности

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Угловые с барной

Вариант зонирования пространства для кухни - студии

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Шкафы

Удобные, вместительные шкафы по вашим размерам

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НАШИ КУХНИ

Выберите кухню своей мечты

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Дизайнер-замерщик поможет составить предварительный эскиз с учетом ваших пожеланий, привезёт образцы материалов, сориентирует по стоимости и срокам исполнения заказа.

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    Наше производство

    Этапы создания вашей кухни

    Звонок

    Вы оставляете заявку у нас на сайте и наши специалисты моментально с Вами связываются для детальной консультации

    Вызов дизайнера

    Наш дизайнер делает замер и создает 3D модель Вашей кухни сразу на месте рассчитывая ее детально по стоимости и выбранным материалам

    Производство

    У нас свое производство, где по Вашему индивидуальному дизайну без задержек создается Ваша кухня

    Доставка и сборка

    Мы доставляем все материалы и доводим до совершенства Вашу кухню при сборке нашими специалистами

    Часто задаваемые вопросы

    Вопрос-ответ

    Срок изготовления заказа зависит от сложности проекта, выбранных материалов и наличия нестандартных элементов. Обычно на выполнение работ уходит до 14 дней, сюда же входит доставка и сборка. Если на момент заказа в помещении еще на завершен ремонт, изготовление и установку мебели можно отложить к любой желаемой дате.

    Срок изготовления заказа зависит от сложности проекта, выбранных материалов и наличия нестандартных элементов. Обычно на выполнение работ уходит до 14 дней, сюда же входит доставка и сборка. Если на момент заказа в помещении еще на завершен ремонт, изготовление и установку мебели можно отложить к любой желаемой дате.

    В соответствии с размерами помещения и пожеланиями заказчика дизайнер делает эскиз проекта, затем прорисовывает его в специальной программе. В процессе разработки учитывается размещение мебели в пространстве комнаты, материалы, наполнение и стилевое направление будущего интерьера.

    В соответствии с размерами помещения и пожеланиями заказчика дизайнер делает эскиз проекта, затем прорисовывает его в специальной программе. В процессе разработки учитывается размещение мебели в пространстве комнаты, материалы, наполнение и стилевое направление будущего интерьера.