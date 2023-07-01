В каждом заказе гарантированный подарок! Каменная мойка или бесплатная доставка
3D визуализация
Желаете увидеть свою кухню до заказа? Мы сделаем 3D визуалиацию с вашими параметрами.
Более 10 лет опыта
Даем гарантии при установке кухни нашего производства
Беспроцентная рассрочка
Ограничены в средствах? Не беда! Пользуйтесь любимой мебелью сейчас, платите потом!
Бесплатный замер
При условии заключения договора бесплатно замерим помещение и составим дизайн-проект.
Изготовление прямой кухни на заказ – 1-2 неделиОткрыть каталог
Изготовим для вас кухонный гарнитур любой сложностиОткрыть каталог
Вариант зонирования пространства для кухни - студииОткрыть каталог
Удобные, вместительные шкафы по вашим размерамОткрыть каталог
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Дизайнер-замерщик поможет составить предварительный эскиз с учетом ваших пожеланий, привезёт образцы материалов, сориентирует по стоимости и срокам исполнения заказа.
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Наше производство
Вы оставляете заявку у нас на сайте и наши специалисты моментально с Вами связываются для детальной консультации
Наш дизайнер делает замер и создает 3D модель Вашей кухни сразу на месте рассчитывая ее детально по стоимости и выбранным материалам
У нас свое производство, где по Вашему индивидуальному дизайну без задержек создается Ваша кухня
Мы доставляем все материалы и доводим до совершенства Вашу кухню при сборке нашими специалистами
Срок изготовления заказа зависит от сложности проекта, выбранных материалов и наличия нестандартных элементов. Обычно на выполнение работ уходит до 14 дней, сюда же входит доставка и сборка. Если на момент заказа в помещении еще на завершен ремонт, изготовление и установку мебели можно отложить к любой желаемой дате.
Срок изготовления заказа зависит от сложности проекта, выбранных материалов и наличия нестандартных элементов. Обычно на выполнение работ уходит до 14 дней, сюда же входит доставка и сборка. Если на момент заказа в помещении еще на завершен ремонт, изготовление и установку мебели можно отложить к любой желаемой дате.
В соответствии с размерами помещения и пожеланиями заказчика дизайнер делает эскиз проекта, затем прорисовывает его в специальной программе. В процессе разработки учитывается размещение мебели в пространстве комнаты, материалы, наполнение и стилевое направление будущего интерьера.
В соответствии с размерами помещения и пожеланиями заказчика дизайнер делает эскиз проекта, затем прорисовывает его в специальной программе. В процессе разработки учитывается размещение мебели в пространстве комнаты, материалы, наполнение и стилевое направление будущего интерьера.